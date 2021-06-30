В Нижнем Новгороде появится перечень объектов для стрит-арта Фото:управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев предложил создать реестр объектов и территорий для стрит-арта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Такое предложение он выдвинул на встрече с активистами, где они вместе выбрали места для новых тематических граффити.

- Многие называют наш город столицей стрит-арта, и это абсолютно заслуженно. Нижний Новгород на своём примере показывает, как уличное искусство способно украсить даже самый типовой объект, а граффити могут внести настоящую изюминку в целый микрорайон. Поэтому предложил создать реестр объектов и площадок для стрит-арта, который поможет уличным художникам выбрать необходимую именно для них площадку для творчества, - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Сами участники выбрали потенциальную площадку для стрит-арта на выездном совещании. Подпорные стенки у пешеходного мостика на Похвалинском съезде станут первым местом, которое преобразится с помощью стрит-арта. Там не только ежедневно ходит множество людей, но оно также хорошо просматривается сразу с нескольких точек города. Вторым объектом станет ограждение у сквера Интернационалистов.

Как отмечает мэр, сейчас реализуются ещё два проекта: «Чистое небо», благоустройство на набережной Федоровского и ул. Заломова.

- Дополнительным штрихом в новом пространстве станет тематический стрит-арт, - добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил нижегородским студентам именные стипендии за вклад в развитие города. Глава города также поздравил нижегородцев с Днем молодежи на фестивале «Мы - молодые».