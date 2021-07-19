Пять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 19 июля

Пять светофоров не работают в понедельник, 19 июля, в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

Из-за отключения электропитания отключены светофоры на пересечении улиц Коминтерна и 50-летия Победы. Один из светофоров оказался неисправен – он находится на пересечении улицы Бекетова с переулком Нартова.

Кроме того, из-за планового отключения электроэнергии на перекрестках улиц Белинского и Студеной, Новой и Короленко светофоры не будут работать с 08:00 до 18:00. А светофор у дома №7-а на площади Революции отключат с 11:00 до 18:00.

Автомобилистов убедительно просят пропускать участников движения, а пешеходов – убедиться перед началом движения в безопасности перехода.

Напомним, что на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде заработали новые светофоры. Так три новых светофора появилось около многофункционального комплекса - пр. Гагарина 35к1, остановка Тобольские казармы.

Теперь, благодаря светофорам, автомобилисты смогут беспрепятственно выезжать с парковки многофункционального центра налево и направо, а пешеходы смогут переходить проезжую часть.