Граффити-маршрут в рамках фестиваля «Горький fest» открыли в Нижнем Новгороде

Граффити-маршрут в рамках V фестиваля «Горький fest» открыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает оргкомитет фестиваля «Горький fest».

Граффити-маршрут начался возле стадион «Водник», где снимался фильм «Жмурки». Считается, что именно здесь зарождалось уличное искусство в Нижнем Новгороде.

Далее маршрут проходит по улице Большой Покровской. Там создавались серила «Метод», мелодрама «Тростинка на ветру» и многие другие фильмы. Кроме того, в маршрут также включены улицы Рождественская, Черниговская и здание Ромодановского вокзала.

Так, маршрут включил в себя десять объектов уличного искусства, которые создали специально для фестиваля «Горький fest»,

На открытии фестиваля приняли участие художники Антон Табатчиков и Дмитрий Курбатов, куратор проекта Майя Ковальски, генеральный продюсер «Горький fest» Оксана Михеева и программный директор фестиваля Никита Карцев.

Напомним, что пятый юбилейный фестиваль нового российского кино Горький fest состоится в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля 2021 года. На этот раз фестиваль будет разбит на два этапа: с 9 июля начнет свою работу киношкола, а 16 июля состоится торжественная церемония открытия, после чего начнется традиционная часть фестиваля.

В рамках деловой программы фестиваля состоится питчинг короткометражных проектов, призовой фонд которого составит три миллиона рублей. О сроках приема заявок и условиях участия в питчинге будет объявлено дополнительно.