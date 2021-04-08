V кинофестиваль Горький fest состоится в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля 2021 года

В 2021 году в рамках кинофестиваля будет работать еще и киношкола Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Пятый юбилейный фестиваль нового российского кино Горький fest состоится в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля 2021 года. Об этом со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина сообщают организаторы мероприятия.

- Лето – прекрасная пора для организации таких культурных событий. В этом году на фестивале будут задействованы недавно благоустроенные городские пространства и другие знаковые объекты – это даст возможность прикоснуться к искусству как можно большему числу людей, - отметил Глеб Никитин.

На этот раз фестиваль будет разбит на два этапа: с 9 июля начнет свою работу киношкола, а 16 июля состоится торжественная церемония открытия, после чего начнется традиционная часть фестиваля.

- В этом году Горький fest отмечает свой первый юбилей, и уже точно можно сказать, что за четыре года нам удалось сделать фестиваль ожидаемым и даже знаковым событием для Нижнего Новгорода. Теперь мы решили, что пора открывать и киношколу, - рассказал президент фестиваля Михаил Пореченков.

Киношкола получит собственное название – Горький film. В ней смогут принять участие жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а их наставниками станут профессиональные режиссеры, операторы, продюсеры и сценаристы. За время обучения участники смогут снять собственный трехминутный короткометражный фильм.

В рамках деловой программы фестиваля состоится питчинг короткометражных проектов, призовой фонд которого составит три миллиона рублей. О сроках приема заявок и условиях участия в питчинге будет объявлено дополнительно.

- В юбилейной программе также будут новые форматы кинопоказов и всякие сюрпризы, а главной темой станет сам Нижний Новгород, который в этом году празднует свое 800-летие, - напомнила генеральный продюсер Горький fest Оксана Михеева.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

94 полнометражных и короткометражных фильма были показаны на фестивале Горький fest за четыре года;

60 фильмов были показаны во внеконкурсной программе;

30 тысяч зрителей ежегодно принимали участие в фестивале.

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