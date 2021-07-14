«На вопросы ответь,***»: Массовая драка подростков в Нижегородской области попала на видео

Массовая драка подростков в Нижегородской области попала на видео. ФОТО: "Подслушано. Сатис"

Настоящее массовое побоище на днях устроили школьники из поселка Сатис Дивеевского района. На кадрах, облетевших социальные сети, видно, как компания подростков пристают к одному школьнику. Разговор идет на повышенных тонах, то и дело перемежаясь нецензурной бранью.

- На вопросы ответь, *** - наступают школьники на своего сверстника. – Ты что, ***!

После недолгих препирательств один из школьников с ноги бьет его по голове. Вслед за этим в драку вовлекаются и все остальные школьники. Вскоре подростка сшибают с ног и все вместе начинают пинать ногами. Все это снимают на камеру смеющиеся за кадром девочки. Как позднее выяснилось, одна из них и выложила это жуткое видео в социальные сети. Сейчас по данному факту уже началась проверка.

Двое подростков после драки угодили в больницу. ФОТО: "Подслушано. Сатис"

- В полицию поступило заявление о нанесении телесных повреждений несовершеннолетним в поселке Сатис, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - Участники инцидента установлены. Получившие телесные повреждения подростки, направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причинённого их здоровью.

В свою очередь начали проверку и нижегородские следователи СУ СКР. Сейчас они пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

- По предварительным данным, двое подростков, пострадавших от избиения до настоящего времени находятся в больнице, - рассказали в региональном СУ СКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем опубликованное видео вызвало нешуточный резонанс в социальных сетях самого поселка. Как рассказали местные жители, поводом для стычки стали оскорбления в адрес родителей одного из нападавших подростков. Вспыхнувшую ссору школьники решили продолжить, пригласив «подкрепление».

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.