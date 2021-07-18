Лучших гидов выберут в Нижнем Новгороде

Конкурс «Лучшие гиды» стартовал в Нижнем Новгороде в четверг, 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, получить почетные звания можно будет в нескольких номинациях: Лучший гид. Город; Лучший гид. Нижегородская область; Лучший гид. Музей; Лучший гид. Для детей.

Поучаствовать в конкурсе «Лучшие гиды» может любой желающий. По словам организаторов, главным и единственным условием станут снятые видеоролики специально для конкурса. Они должны содержать занимательный, яркий и достоверный рассказ автора в формате мини-экскурсии о культурном, музейном или природном объекте на территории Нижегородской области.

Подробнее с правилами участия в конкурсе и подать заявку до 31 августа можно на сайте https://www.excurs52.com/best.

Напомним, Дзержинск может получить звание «Город трудовой доблести». Голосование за присвоение почетного статуса стартовало 17 июля. По мнению губернатора Нижегородской области, Дзержинск действительно достоин этого звания – он заслужил его героическими подвигами в годы Великой Отечественной войны.