Дзержинск может получить звание «Город трудовой доблести»

Голосование за присвоение Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести» началось в пятницу, 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

Ранее с такой инициативой выступал губернатор Нижегородской области. Сейчас же он призывает жителей Нижегородской области принять участие в голосовании. По его мнению, Дзержинск действительно достоин этого звания – он заслужил его героическими подвигами в годы Великой Отечественной войны.

- Сегодня мы можем почтить их подвиг и внести свой вклад в увековечение памяти о героях прошлого. Призываю всех поддержать инициативу о присвоении Дзержинску звания «Город трудовой доблести»!, - отметил Глеб Никитин.

Поддержать инициативу может любой желающий на сайте дзержинск-за.рф. Там же есть информация о составе оргкомитета по голосованию и историческая справка о деятельности дзержинских предприятий в годы Великой Отечественной войны, подготовленная Комитетом по делам архивов Нижегородской области.

Напомним, что на заводе имени Я.М. Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области сегодня, 16 июля, снова прогремел взрыв. ЧП произошло в цехе по производству ацетона. На этот раз, к счастью, происшествие обошлось без погибших. Первоначально сообщалось, что людей в здании не было. Затем данные обновились: три человека пострадали.