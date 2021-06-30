Выставка венецианских мастеров 18 века открылась в Нижнем Новгороде

Во вторник, 29 июня, в Нижегородском художественном музее открылась выставка венецианских мастеров 18 века. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Проект «Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники» является сам по себе уникальным, он стал результатом плодотворного творческого сотрудничества ГМИИ имени А.С. Пушкина и Нижегородского художественного музея. Идея его создания принадлежит главному научному сотруднику ГМИИ имени А.С. Пушкина Виктории Марковой.

Всего на выставке представят 37 произведений венецианской живописи из собрания Пушкинского музея. Так, в июле и августе в музее проведут ряд мероприятий, которые будут касаться связи между итальянской и русской культурой.

- Эта выставка достойна любого большого европейского музея. От момента идеи до реализации прошло всего два месяца. Я рассматриваю эту выставку как хорошее начало, которое позволит нам привозить много большого искусства в Нижний Новгород, - подчеркнул заместитель председателя областного правительства и министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Посетить выставку можно будет до 7 ноября 2021 года в здании Нижегородского художественного музея на Верхне-Волжской набережной, д. 3.