Летний кинотеатр открыли на Нижневолжской набережной Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии летнего кинотеатра на Нижневолжской набережной. Площадка открылась в рамках V фестиваля «Горький fest». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На церемонии открытия летнего кинотеатра также приняли участие президент фестиваля Михаил Пореченков и продюсер фестиваля Оксана Михеева.

- Рад, что нам удалось открыть эту площадку. Пусть зрителей на кинофестивале в этот раз меньше, чем обычно, но важен сам факт его проведения. Никакой закрытый показ не заменит красоту заката, дуновение ветерка, простор Волги, - отметил губернатор Нижегородской области.

На открытии зрители увидели фильм «На дальних рубежах», который представил исполнитель главной роли Сергей Шнырев.

Напомним, что на территории завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде откроют кинотеатр. Одна из площадок фестиваля нового российского кино «Горький fest» разместится в цехе завода 19 и 20 июля.

Зрителям покажут фильм «Мать» режиссера Глеба Панфилова. Посмотреть его можно будет в двух частях – с 22:00 до 00:00.