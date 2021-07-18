Ярмарки вакансий пройдут в Сарове и Ардатовском районе в июле. Об этом сообщает Управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Так, ярмарка вакансий учебных и рабочих мест пройдет в Ардатовском районе 21 июля. А в Сарове – 22 июля. На ней все желающие смогут узнать о положении на рынке труда, услугах службы занятости населения, курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных граждан, а также познакомятся с банком вакансий.

Кроме того, в ходе мероприятия посетители смогут пройти собеседование с работодателями.

Напомним, что в четверг, 17 июня 2021 года, в Центре занятости населения Нижнего Новгорода прошла online-ярмарка вакансий учебных и рабочих мест.

Для участия в online-ярмарке вакансий нижегородцам потребовалось воспользоваться интернет-ресурсом Zoom, чтобы не выходя из дома, пройти собеседование с заинтересовавшими работодателями.

В рамках ярмарки вакансий граждане получили всю интересующую их информацию из «первых уст», а также лично пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города, узнать о льготах, характере и условиях работы.