Онлайн-ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде 17 июня

В четверг, 17 июня 2021 года, в Центре занятости населения Нижнего Новгорода пройдет online-ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Для участия в online-ярмарке вакансий нижегородцам потребуется воспользоваться интернет-ресурсом Zoom, чтобы не выходя из дома, пройти собеседование с заинтересовавшими работодателями.

В рамках ярмарки вакансий граждане смогут получить всю интересующую их информацию из «первых уст», а также лично пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города, узнать о льготах, характере и условиях работы.

Также будет возможность задать вопросы в чате специалистам, занимающимся поиском и подбором персонала, оформить и отправить свое резюме в электронном виде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!