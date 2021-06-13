Онлайн-ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде 17 июня

В четверг, 17 июня 2021 года, в Центре занятости населения Нижнего Новгорода пройдет online-ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.
Для участия в online-ярмарке вакансий нижегородцам потребуется воспользоваться интернет-ресурсом Zoom, чтобы не выходя из дома, пройти собеседование с заинтересовавшими работодателями.
В рамках ярмарки вакансий граждане смогут получить всю интересующую их информацию из «первых уст», а также лично пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города, узнать о льготах, характере и условиях работы.
Также будет возможность задать вопросы в чате специалистам, занимающимся поиском и подбором персонала, оформить и отправить свое резюме в электронном виде.
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