Сквер на площади Горького в Нижнем Новгороде сдадут в конце июля, подрядчик снова сроки сдачи благоустройства. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на администрацию города.

Так, причиной переноса открытия сквера на площади Горького стало то, что из-за его охранного статуса подрядчику пришлось искать «нестандартные решения», чтобы не повредить редкие растения, которые там растут.

Администрация города сообщила 2 июля о переносе срока, назначив дату 15 июля. Однако, подрядчик снова не успел закончить работы и сдачу объекта перенесли снова – на 30 июля.

Напомним, что благоустройство сквера должно было завершиться к 1 июля 2021 года. Это лишь одна из вех большой реконструкции площади Горького, которая будет проводиться поэтапно и коснется переходов, островков, тротуара у Дома связи.

Сквер на площади Горького стал победителем рейтингового голосования в рамках проекта «Вам решать», в рамках которого нижегородцы могут напрямую участвовать в преображении города.

По словам главы города Юрия Шалабаева, асфальтовое покрытие дорожек будет заменено на брусчатку, отремонтируют лестницы, установят лавочки и урны, обновят газон. Позаботились разработчики концепции и о маломобильных гражданах: для них будет обеспечен беспрепятственный проход по всей территории сквера. Для приятных вечерних прогулок проектом здесь предусмотрено энергосберегающее освещение с применением светодиодных ламп.