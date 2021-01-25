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Общество

Брусчатые дорожки и ретро-клумбы: Как изменится сквер на площади Горького после благоустройства

На преображение территории планируется направить 75 млн рублей
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Так будет выглядеть площадь Горького после реконструкции.

Так будет выглядеть площадь Горького после реконструкции.

Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Сквер на площади Горького в Нижнем Новгороде будет благоустроен в 2021 году в рамках подготовки к 800-летию города. На реконструкцию из бюджета выделено 75,2 млн рублей. Сейчас мэрия проводит конкурс по выбору подрядной организации, которая и займется выполнением работ.

Как заявили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, каких-то кардинальных перемен в сквере проводить не планируется.

«Учитывая, что сквер является объектом культурного наследия регионального значения, его планировка и дендрология входят в предмет охраны, по согласованию с областным управлением государственной охраны объектов культурного наследия обновление площади будет проходить без внесения каких-либо существенных изменений», - пояснили в мэрии.

По словам главы города Юрия Шалабаева, асфальтовое покрытие дорожек будет заменено на брусчатку, отремонтируют лестницы, установят лавочки и урны, обновят газон. Позаботились разработчики концепции и о маломобильных гражданах: для них будет обеспечен беспрепятственный проход по всей территории сквера. Для приятных вечерних прогулок проектом здесь предусмотрено энергосберегающее освещение с применением светодиодных ламп.

«На площади появятся места для сидения и озеленение клумб в соответствии с характером исторических цветников как во время создания сквера. Проектировщики воссоздавали их по архивным фото», - рассказали в городской администрации.

Благоустройство сквера должно быть завершено к 1 июля 2021 года. Это лишь одна из вех большой реконструкции площади Горького, которая будет проводиться поэтапно и коснется переходов, островков, тротуара у Дома связи.

Напомним, сквер на площади Горького стал победителем рейтингового голосования в рамках проекта «Вам решать», в рамках которого нижегородцы могут напрямую участвовать в преображении города.

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