Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Воротынском районе Фото: Александра Тимощенко

Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии на трассе М-7 в Воротынском районе Нижегородской области, которая унесла жизнь одного человека вчера, 16 июля. Кроме того, ещё шестеро пострадали. Данными об уголовном расследовании поделились в ГУ МВД России по региону.

Напомним, ДТП случилось около 05:15 16 июля на 542-м километре трассы М-7, в Воротынском районе. Столкнулись автомобили "Форд" и ВАЗ.

Следственно-оперативная группа установила, что житель Ижевска 1975 года рождения за рулём иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автомобилем. За рулём ВАЗ был житель Республики Марий Эл 1974 года рождения – именно он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Телесные повреждения получили три несовершеннолетние девочки и другой пассажир автомобиля ВАЗ, а также водитель и пассажирка "Форда".

Уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения возбуждено в отношении водителя иномарки, действия которого повлекли за собой смерть человека по неосторожности. Расследование продолжается.

За подобное преступление закон предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

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