Улицу Вольская перекроют в Нижнем Новгороде до 24 июля. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта временно ограничат по улице Вольская в Нижнем Новгороде в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. А именно это касается участка дороги по улице Вольская между домами № 48 и № 50 по улице Витебской. Об изменениях дорожного движения информировали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Вместе с тем, сотрудники нижегородского ЦОДД поделились с нижегородцами схемой движения на ремонтируемом участке.

Проезд по участку дороги улицы Вольская будет ограничен с 06:00 19 июля до 23:59 23 июля.

Специалисты департамента призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменится движение в центре Нижнего Новгорода сегодня, 17 июля. А также о работе всех видов транспорта в этот день.

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