Движение в центре Нижнего Новгорода перекроют 17 июля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В движении транспорта в центре Нижнего Новгорода 17 июля произойдут изменения. Завтра временно будут перекрыты Нижне-Волжская набережная, площади Маркина и Благовещенская по причине проведения фестиваля "Столица закатов", где выступит Иван Дорн. Данными об изменениях поделились в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. А также в ведомстве предоставили схемы изменённого движения.

Таким образом, с 00:01 до 23:59 17 июля движение транспорта приостановят на участке от улицы Широкая до Благовещенской площади по Нижне-Волжской набережной. Объезд организуют по прилегающим улицам.

Специалисты департамента призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Изменения движения 17 июля в Нижнем Новгороде. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

В том числе временно изменятся и некоторые городские маршруты:

- автобус А-5 будет ходить по улицам Ильинская, Добролюбова и Зеленский съезд в оба направления;

- автобусы А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут курсировать в направлении площади Свободы – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, в направлении Канавинского моста – по улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

- автобусы А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45 и межмуниципальный автобус 304 будут ходить в направлении улицы Минина – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова, в направлении Канавинского моста – по улице Пискунова, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

- автобус А-45 в направлении улицы Минина проследует по улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова, а в обратном направлении – по улице Пискунова, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького;

- автобусы А-71, А-95 поедут по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице до остановки "Площадь Минина и Пожарского", в обратном направлении – от остановки "Площадь Минина и Пожарского" по Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

- автобус Т-87 сократит свой маршрут до "Стрелки".

Изменения маршрутов автобусов 17 июля в Нижнем Новгороде. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Более того, до остановок "Благовещенская площадь" и "Стрелка" организуют дополнительные маршруты 17 июля:

- А-1. площадь Лядова, проспект Гагарина, микрорайон Щербинки, Новинки, Окский берег;

- А-19. площадь Минина, улица Минина, улица Белинского, улица Полтавская, Высоково;

- А-26. проспект Гагарина, улица Бекетова, улица Ивлиева, микрорайон Кузнечиха-2;

- А-41. улица Горького, площадь Свободы, улица Ванеева, микрорайон Кузнечиха, микрорайон Цветы;

- А-43. площадь Лядова, проспект Гагарина, а/в Щербинки;

- А-45. площадь Минина, улица Минина, площадь Сенная, улица Родионова, микрорайон Верхние Печёры;

- А-61. площадь Свободы, улица Ванеева, улица Бринского, микрорайон Верхние Печёры;

- А-40. проспект Ленина, улица Веденяпина, Южное шоссе, микрорайон Юг;

- А-43. площадь Ленина, Московский вокзал, улица Долгополова;

- А-45. Московское шоссе, улица Рябцева, улица Чаадаева, 7 микрорайон Сормова, ЗКПД-4;

- А-48. Московское шоссе, Лесной городок, микрорайон Сортировочный;

- А-52. улица Бетанкура, улица Акимова, улица Бурнаковская;

- А-58. проспект Ленина, улица Дьяконова, проспект Октября, 52 квартал, улица Космическая;

- А-64. микрорайон Молитовский, улица Памирская, улица Дьяконова, микрорайон Соцгород-2;

- А-64. микрорайон Молитовский, улица Памирская, улица Дьяконова, микрорайон Соцгород-2;

- А-71. улица Коминтерна, Починки, 7 микрорайон Сормова, Торфопредприятие;

- А-95. улица Коминтерна, Починки, Копосово, улица Ясная, улица Дубравная.

Работа трамваев №2 в Нижнем Новгороде продлится до 23:00 в оба направления.

А также работа троллейбусов №9 и №31.

Метро будет работать в ночь с 17 на 18 июля до 01:00 для удобства жителей. (18 июля перевозка пассажиров в метро возобновится в 5:15).

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