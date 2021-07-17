Улицу Головина перекроют в Нижнем Новгороде до 30 августа. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта ограничат по улице Головина в Нижнем Новгороде в связи с ремонтно-восстановительными работами практически до конца августа. А именно это касается участка улицы от дома №30 до улицы Бекетова. Об изменениях дорожного движения информировали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Вместе с тем, сотрудники нижегородского ЦОДД поделились с нижегородцами схемой движения на ремонтируемом участке.

Проезд по участку дороги улицы Головина будет ограничен с 23:59 18 июля до 23:59 29 августа.

Специалисты департамента призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменится движение в центре Нижнего Новгорода сегодня, 17 июля. А также о работе всех видов транспорта в этот день.

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