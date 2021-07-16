Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП в Воротынском районе

Прокуратура Нижегородской области начала проверку смертельного ДТП, произошедшего сегодня, 16 июля, на федеральной автомобильной трассе М-7 "Волга" в городском округе Воротынский. Сведение об этом размещены на официальном сайте ведомства.
Напомним, на 542-м километре трассы М-7 столкнулись автомобили "Форд" и ВАЗ. В результате аварии пострадали шесть человек, среди которых трое детей, и ещё один человек погиб. Всем пострадавшим оказывали помощь на месте, пять человек были госпитализированы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
– По данному факту прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних, проведение которой поручено прокурору Воротынского района, – уточнили в ведомстве. – При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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