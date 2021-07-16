Спортивную площадку установили в нижегородской "Швейцарии". ФОТО: https://www.instagram.com/p/CRVyIL9iD5F/

Основание спортивной площадки в нижегородском парке "Швейцария" уже установлено. В настоящий момент подрядчик благоустройства территории ГК "ЕКС" ведёт укладку финишных покрытий из EPDM-крошки и устанавливает оборудование. Спортивная зона парка располагается в районе остановки Сурикова. Об этом представители парка рассказали в официальном Insagram-аккаунте излюбленного места отдыха нижегородцев.

Общая площадь спортивного комплекса составила порядка 3 400 квадратных метров. Площадка многофукциональна, а также оснащена хозблоком и раздевалками. Теперь она стоит на месте бывшего картинга.

Новые игровые зоны спортивной площадки:

- баскетбол и мини-баскетбол;

- волейбол;

- парный и одиночный теннис;

- настольный теннис;

- провансальский национальный вид спорта на точность бросания шаров — петанк.

Кроме того, к концу подходит создание мини-футбольного поля и километрового бегового кольца под тенью деревьев. В спортивной зоне парка будут три модуля туалета и киоск. Работы в этой зоне завершены на 75%.

Напомним, территория парка откроется к посещению в августе этого года. Сейчас она благоустраивается к 800-летию Нижнего Новгорода.

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