ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» поддерживает сельские Дома культуры

15 июля 2021 г. заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень оценил окончание ремонтных работ в Доме культуры села Чернышиха Кстовского района.

В этом году благодаря поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») в сельском учреждении культуры был отремонтирован кинозал, старые окна в его помещении, а также в кружковой комнате заменены на современные пластиковые, обновлены кресла в танцевальном и кинозале.

Предприятие не в первый раз помогает Чернышихинскому ДК. В 2019 и 2020 годах на средства ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» уже были отремонтированы два кабинета для детского творчества и санузел, закуплена профессиональная звуковая аппаратура для занятий пением и организации массовых мероприятий.

Заведующая отделом культурно-досуговых организаций клубного типа Дома культуры села Чернышиха Елена Царева показала гостю результаты ремонта и поблагодарила за поддержку: «Местные жители уже оценили, как преображается наш Дом культуры. Еще раз хотим сказать спасибо «ЛУКОЙЛу» и лично Антону Александровичу за внимание к нашим проблемам».

«Компания «ЛУКОЙЛ» всегда поддерживает важные социальные проекты. Ведь что такое Дом культуры на селе? Это настоящий центр притяжения и для детей, и для молодежи, и для взрослых. Я помню, как Чернышихинский ДК выглядел два года назад. Приятно видеть сегодня такие перемены!» – сказал Антон Гребень.