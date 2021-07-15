Сергей Яковлев: «Участие Нижегородской области в проекте «Туризм и индустрия» даст импульс развитию туристической сферы

В России планируется создать рейтинг регионов по степени их вовлеченности в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Планируется, что это откроет перед туристической отраслью новые перспективы.

- С этого года инвесторы смогут получать льготные кредиты на 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей, - отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. - До 2024 года из федерального бюджета будет выделено на эти цели около 19 миллиардов рублей. Только в 2021 году мы рассчитываем за счет такой поддержки обеспечить портфель инвестпроектов на общую сумму до 20 миллиардов рублей.

Для российских регионов это может стать мощным толчком для развития. И в Нижегородской области к этому проекту отнеслись особенно серьезно.

- Участие Нижегородской области в новом нацпроекте даст серьезный импульс развитию региональной туристической индустрии, - считает директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. - Приоритетные направления для нас – это создание новой инфраструктуры, повышение качества сервиса и туристических продуктов. Все это позволит нам стать точкой притяжения для туристов со всей России и других стран. Например, большой потенциал есть у проекта паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", реализация мероприятий которого позволит создать комфортные условия для жителей, туристов и паломников.