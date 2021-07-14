Площадка для выгула собак появилась в сквере на улице Бекетова

В сквере на улице Бекетова в Нижнем Новгороде обустроили площадку для выгула и дрессировки собак. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на администрацию Советского района.

Так, площадку открыли по адресу улица Бекетова, 38 в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Ее оснастили дог-диспенсерами для удобства уборки за собаками и тренировочными снарядами: барьером, стенкой и тренировочным кольцом.

- Такие огороженные площадки позволяют владельцам собак не беспокоиться о том, что их любимцы могут убежать. К тому же они не создают неудобств для тех, кто просто гуляет, проводит время с детьми или занимается спортом в сквере, - отметил заместитель главы администрации города, глава администрации Советского района Сергей Колотов.

В рамках программы в 2021 году в Нижнем Новгороде откроют 9 новых таких площадок. Они будут находиться на территории общественных пространств, парков и скверов. Их также оборудуют тренировочным оборудованием для животных - вышками, горками, трамплинами разной высоты. В целях безопасности площадки для выгула и дрессировки оградят забором.

На данный момент во всем городе есть только 12 муниципальных площадок для выгула собак.

Напомним, что Глеб Никитин пообещал заняться развитием улицы Бекетова. Губернатор Нижегородской области заявил, что территория улицы Бекетова будет преобразована. Вместе с тем он оценил возможности для комплексного развития этой части города.