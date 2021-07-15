Три четверти теплосетей АО «Теплоэнерго» прошли регламентные испытания в рамках подготовки к отопительному периоду. Фото: АО «Теплоэнерго»

Три четверти тепловых сетей в зоне ответственности АО «Теплоэнерго» прошли испытания на прочность и плотность в рамках подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов. Среди них – сети от крупнейших источников – Сормовской ТЭЦ и Нагорной теплоцентрали.

В течение июля испытания должны пройти порядка 400 км теплотрасс. Полностью завершить регламентную проверку теплосетевого комплекса планируется в середине августа.

Испытания тепловых сетей являются ежегодными обязательными диагностическими мероприятиями, проводятся для выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор и позволяют в дальнейшем обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в отопительный период. Графики профилактических работ на круглогодичных источниках теплоснабжения компании в межотопительный период составлены таким образом, чтобы максимально сократить время проведения профремонтов там, где это возможно, без ущерба для подготовки к зимнему периоду. Из 87 котельных АО «Теплоэнерго», работающих на обеспечение горячего водоснабжения, 50 должны пройти необходимые остановы в срок от 9 до 12 дней.

Для обеспечения безопасности в ходе испытаний температуру сетевой воды понижают до 40 градусов Цельсия. Жителям во время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность, не находиться и не парковать автомобили возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей, а в случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях незамедлительно сообщить на горячую линию АО «Теплоэнерго» по телефону: 277-91-31. Также сообщить о неполадке можно с помощью специального сервиса «Сообщить о неполадке» на официальном сайте предприятия teploenergo-nn.ru.