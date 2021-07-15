Клещи покусали уже более 7,7 тысяч нижегородцев в 2021 году

По данным на 15 июля 2021 года, с 7748 человек в Нижегородской области сняли клещей, среди них было 1799 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Среди 5 самых опасных районов были названы Городецкий (745), Борский (418), Семеновский (299), Ветлужский (294) и Шахунский (252) . В Нижнем Новгороде больше всего от клещей пострадали жители Автозаводского (678), Канавинского (288), Ленинского (296), Московского (285) и Приокских (336) районов.

В 49% случаях насекомых обнаружили в лесном массиве, 29% - в деревнях и селах, 7,6% - на придомовых территориях и 10,3% - на садовых и огородных участках.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» исследовал 7 971 клещей и выявил 30 случаев энцефалита, 177 случаев клещевого боррелиоза, а также 33 случаев гранулоцитарного анаплазмоза и 4 случая моноцирного эрлихиоза.

Кроме того, акарицидные обработки проводятся каждый год. Сейчас они проведены уже на территории 2853,999 га

Напомним, что важно помнить, что самые опасные заболевания, которыми можно заразиться от клещей – это клещевой энцефалит и боррелиоз. От энцефалита можно защититься с помощью прививки – однако ее необходимо сделать заблаговременно. А вот от боррелиоза прививок не существует, но и сама болезнь не настолько опасна – ее обычно лечат антибиотиками амбулаторно. Если вас укусил клещ, следует обратиться в травмпункт.