Объездную дорогу построят на месте незаконных гаражей в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на улице Светлоярской снесут незаконные гаражи для строительства новой объездной дороги. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Всего для сноса определены 14 металлических гаражей. После уведомлений о предстоящем демонтаже откликнулись трое владельцев, они снесут свои постройки самостоятельно. На прошлой неделе были убраны 3 незаконных объекта, на очереди еще 8. Большинство гаражей находятся в полузаброшенном состоянии, - пояснили в администрации Сормовского района.

Объездная дорога пройдёт от подстанции «Скорой помощи» вдоль домов №3, 5, 7, 11, 13а, 13б, 27, 25 по улице Светлоярской с выездом у дома №2 по улице Мокроусова и движением вдоль Светлоярского парка.

Объезд зоны производства работ будет организован по прилегающим улицам, а также по объездным путям - через улицу Федосеенко, либо по улице Коминтерна, Союзному переулку и улицам Героя Сутырина, Старая Канава, Баренца.

Новая схема движения будет действовать с 00.01 20 июля до 23.59 31 августа 2021 года.

Кроме того, будет ограничена остановка и стоянка транспорта на улице Мокроусова от дома 2 до дома 21 на ул. Светлоярской и на улице Станиславского от дома 16 до улицы Мокроусова.

Напомним, что новая канатная дорога может соединить нагорную и заречную часть Нижнего Новгорода. По предварительным данным, на ее строительство потребуется 2,6 миллиардов рублей. В настоящее время властям уже удалось найти потенциального инвестора для реализации этого проекта. Речь идет о компании «ПОМА», построившей уже существующую в Нижнем Новгороде канатную дорогу до Бора.