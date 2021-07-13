Новая канатная дорога может соединить нагорную и заречную часть Нижнего Новгорода. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

О том, что в Нижнем Новгороде могут появиться новые канатные дороги, говорили давно. К примеру, в 2013 году на выставке коммерческой недвижимости MIPIM-2013 в Каннах был представлен проект, предполагавший строительство целых трех «канаток» через Оку. Их протяженность должна была составить 11,5 тысяч метров. Однако тогда дальше планов дело не пошло. И вот на днях стало известно, что хотя бы одна новая канатная дорога в Нижнем Новгороде все же может появиться.

- Строительство канатной дороги через Оку рассматривается при разработке новой транспортной модели Нижегородской агломерации в качестве одного из вариантов транспортного сообщения между станцией метро «Заречная» и нагорной частью города в районе улиц Сурикова – Терешковой, - рассказали «Комсомолке» в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. – Предварительная стоимость этого проекта составляет 2,6 миллиардов рублей.

В настоящее время властям уже удалось найти потенциального инвестора для реализации этого проекта. Речь идет о компании «ПОМА», построившей уже существующую в Нижнем Новгороде канатную дорогу до Бора.

Кстати, впервые об этом проекте заговорили еще в феврале 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Там было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, администрацией Нижнего Новгорода и ООО «Национальные канатные дороги» о сотрудничестве в сфере строительства пассажирской подвесной канатной дороги.