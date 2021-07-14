Окна Ивановской башни отреставрировали в Нижегородском кремле к 800-летию города Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородском кремле в Ивановской башне отреставрировали остекление в арочных проемах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В отличие от предыдущего остекления, новые окна выполнены в стиле исторических герс-опускных решеток для крепостных ворот. Новые энергосберегающие тонированные стекла с бронзовым отливом блокируют до 70% дневного света. Рамы же сделаны из дерева с алюминиевым накладками. Снаружи окна декорированы металлическими элементами, повторяющими рисунок герсы.

- У прежнего остекления Ивановской башни, сделанного в 2005 году, кроме эстетических недостатков, были и другие: оно пропускало свет и холод, что недопустимо для музейных помещений. C новыми окнами в музейной зоне будет достаточно темно, в связи с чем все объекты будут подсвечены, на стенах и на специальных панелях создадут проекции c графическими роликами, - отметил заведующий музеем «Нижегородский кремль» Степан Петушин.

Известно, что Нижегородский историко-архитектурный музей (НГИАМЗ) возобновит свою работу к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Выставка ««Подвиг народного единства» дополнят новыми уникальными экспонатами и современным мультимедийным оборудованием.

Теперь музей станет доступен и для маломобильных граждан.

Напомним, что Нижегородский кремль стал лидером в списке объектов, которые предлагают разместить на обновленных купюрах номиналом в 1000 рублей. Банкнота должна поступить в обращение в 2023 году.