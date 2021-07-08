Нижегородский кремль может появиться на банкноте в 1000 рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородский кремль стал лидером в списке объектов, которые предлагают разместить на обновленных купюрах номиналом в 1000 рублей. Об этом сообщает «Время Н» со ссылкой на заместитель Председателя Банка России Михаила Алексеева.

- Это может быть, например, одна башня. Или же будет выбран ракурс с несколькими башнями кремля. Пока можно точно сказать, что это будет объект именно первого плана на лицевой стороне банкноты, — отметил Михаил Алексеев.

Также известно, что большие шансы появиться на новой банкноте имеют стадион «Нижний Новгород», здание Госбанка на Большой Покровской, здание Ярмарки, Чкаловской лестницы и памятник Горькому скульптора Веры Мухиной.

- Много объектов на купюре разместить все равно не получится. В настоящий момент можно с высокой долей вероятности говорить лишь о лидерстве в списке объектов Нижегородского кремля, — подчеркнул Михаил Алексеев.

По словам заместителя Председателя Банка России, многие эксперты сходятся во мнении, что на обратной стороне должна быть размещена река Волга.

Банкнота должна поступить в обращении в 2023 году, а окончательное решение Совет директоров Банка России примет уже осенью.

Напомним, что Нижегородский кремль украсил обложку журнала National Geographic. Центральной темой номера авторы назвали «800 лет гостеприимства» Нижнего Новгорода

В журнале представят большой гид по городу, в котором об особых местах Нижнего Новгорода рассказывают губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заведующий музеем «Нижегородский кремль» Степан Петушин, художники Артем Филатов и Никита Nomerz, архитектурный критик Марина Игнатушко и многие другие. Для читателей журнала редакция также приготовила несколько туристических гидов и маршрутов - по набережным, по гастрономическим точкам, объектам деревянной архитектуры и стрит-арта, а также «Карту закатов», которая содержит все 18-ть площадок для встречи легендарных закатов.