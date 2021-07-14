Собственник Дома Башкирова исправит ошибки на памятной табличке

Собственник Дома Башкирова в Нижнем Новгороде исправит ошибки на памятной табличке. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на УГО ОКН Нижегородской области.

Согласно закону «Об объектах культурного наследия народов РФ» обязанность по установке информационных надписей на ОКН возлагается на собственника после обязательного согласования проекта. Однако, владелец дома №56 по Большой Покровской проект таблички в управление не предоставлял и установили ее без согласования.

- Установка на доме 56 по ул. Большой Печерской таблички со сведениями о здании, содержащими недостоверную историческую информацию, управлением не согласовывалась. С собственником проводится работа по корректировке надписи, - подчеркнули в УГО ОКН по Нижегородской области.

Напомним, что на доме купца Матвея Емельяновича Башкирова в Нижнем Новгороде установили мемориальную табличку с ошибками. Вместо таблички о Матвее Башкирове на здании установили табличку о его брате Якове, но и на этом ошибки не закончились.

О младшем брате Матвея Башкирова Якове сказано: "Нижегородский мукомол и благотворитель, благодаря которому в Нижнем Новгороде появился Нижегородский университет в результате переезда из Варшавы во времена Наполеоновских войн".

И Матвей, и Яков родились после периода наполеоновских войн.