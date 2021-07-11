Мемориальная табличка с ошибками появилась на доме купца Башкирова в Нижнем Новгороде Фото: Инстаграм

На доме купца Матвея Емельяновича Башкирова в Нижнем Новгороде установили мемориальную табличку с ошибками. Первой это заметила нижегородка Анна Давыдова и распространила информацию в сети. В своём Instagram-аккаунте (@davydovaanna4554) она опубликовала фото таблички и прокомментировала:

– Сегодня в Нижнем Новгороде муза истории Клио свалилась в обморок. Я покрепче буду, но тоже в шоке, прочитав эту табличку, размещённую на доме Башкирова на Большой Печёрской, 56.

Помимо ФИО и годов жизни купца – только вот годы жизни Матвея, а ФИО его брата Якова, – табличка гласит: "Объект культурного наследия". О младшем брате Матвея Башкирова Якове сказано: "Нижегородский мукомол и благотворитель, благодаря которому в Нижнем Новгороде появился Нижегородский университет в результате переезда из Варшавы во времена Наполеоновских войн".

И Матвей, и Яков родились после периода наполеоновских войн.

– Видимо, даты жизни Наполеона придётся менять? – удивляется Анна Давыдова. – Это ж надо… Кто-то это написал, другой сделал трафарет, третий нанёс, криво между досок. Кто-то работу принял. Куда они все смотрели? Сговор неучей какой-то.

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