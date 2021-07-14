В Нижнем Новгороде продолжается развитие маршрута городской электрички от ст. Починки до ст. Варя. Новая остановка городской электрички появится в Сормове с 16 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Новый остановочный пункт будет расположен в одноименном микрорайоне Сормовского района, напротив существующей платформы «Светлоярская». Теперь жители ближайших домов смогут добираться по этому маршруту всего за семь минут. А далее можно будет пересесть на общественный транспорт – у станции «Варя» расположены остановки наземного транспорта и станция метро «Буревестник».

Электрички в сторону «Вари» будут останавливаться каждые полтора часа на станции «Светлоярская-2» в период с 05:34 до 13:18. А отправление до Починок запланировано каждые 30 минут в период с 05.47 до 07.50. В вечерний час пик - с 14:10 до 18:49 - от станции Вари до Починок отправление будет осуществляться каждые полтора часа.

Напомним, что два дополнительных поезда будут курсировать от станции «Тарасиха» до Московского вокзала с 6 июня по воскресеньям. Таким образом, в вечерние часы отправление электропоездов до столицы Приволжья запланировано почти через каждые 30 минут.