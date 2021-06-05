Дополнительные электрички из Тарасихи в Нижний Новгород запустят с 6 июня

Два дополнительных поезда будут курсировать от станции «Тарасиха» до Московского вокзала с 6 июня по воскресеньям. Таким образом, в вечерние часы отправление электропоездов до столицы Приволжья запланировано почти через каждые 30 минут. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Отправление поезда №6639 «Тарасиха – Нижний Новгород» запланировано на 17:11, а прибытие на конечную станцию в 18:03.

Ещё один поезд №6669 «Тарасиха – Нижний Новгород» будет отправляться в 17:40 и прибывать в 18:41.

На изменение в расписании движения электричек повлияло несколько факторов. В частности, дорожные затруднения на Семеновской трассе и, соответственно, пробки, из-за которых многие нижегородцы не могли вечером комфортно добраться домой из своего дачного участка.

Теперь таких проблем возникать не должно, потому что от станции «Тарасиха» в направлении Московского вокзала по воскресеньям электрички будут отправляться в 15:45, 16:08, 16:28, 17:11, 17:40, 18:01, 18:11, 18:29.

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