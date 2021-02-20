Глеб Никитин пообещал заняться развитием улицы Бекетова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что территория улицы Бекетова будет преобразована. Вместе с тем он оценил возможности для комплексного развития этой части города. Тема была поднята одной из подписчиц главы региона в Instagram:

– Когда будет возобновлён проект "Развитие застроенных территорий" в рамках улиц Горловская, Рукавишниковых, Моховая, Агрономическая? – задала вопрос нижегородка с ником margo_oma.

Глеб Никитин исчерпывающе ответил девушке:

– Да, эту территорию действительно нужно преобразовывать. Всю территорию Бекетовки. Действовавший до конца 2020 года механизм РЗТ прекратил своё существование. Новый федеральный закон даёт более широкий инструмент преобразования подобных территорий – КРТ (комплексное развитие территорий). Нужно создавать региональную нормативно-правовую базу для запуска механизмов замены старой и ветхой застройки на новое, комфортное жильё.

Следом губернатор рассказал о временных сроках:

– До конца 2 квартала у нас будут приняты общерегулирующие нормативные акты по механизмам КРТ и к этому же времени появится градостроительная концепция. Рассматриваем эту зону в числе приоритетных для запуска преобразований.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!