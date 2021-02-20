Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Глеб Никитин пообещал заняться развитием улицы Бекетова

Глава региона продолжает отвечать на вопросы подписчиков
Дарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что территория улицы Бекетова будет преобразована. Вместе с тем он оценил возможности для комплексного развития этой части города. Тема была поднята одной из подписчиц главы региона в Instagram:

– Когда будет возобновлён проект "Развитие застроенных территорий" в рамках улиц Горловская, Рукавишниковых, Моховая, Агрономическая? – задала вопрос нижегородка с ником margo_oma.

Глеб Никитин исчерпывающе ответил девушке:

– Да, эту территорию действительно нужно преобразовывать. Всю территорию Бекетовки. Действовавший до конца 2020 года механизм РЗТ прекратил своё существование. Новый федеральный закон даёт более широкий инструмент преобразования подобных территорий – КРТ (комплексное развитие территорий). Нужно создавать региональную нормативно-правовую базу для запуска механизмов замены старой и ветхой застройки на новое, комфортное жильё.

Следом губернатор рассказал о временных сроках:

– До конца 2 квартала у нас будут приняты общерегулирующие нормативные акты по механизмам КРТ и к этому же времени появится градостроительная концепция. Рассматриваем эту зону в числе приоритетных для запуска преобразований.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!