Нижегородские кинотеатры предпочли закрыться из-за коронавирусных ограничений

18 кинотеатров направили письмо губернатору Нижегородской области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Представители кинотеатров Нижнего Новгорода обратились к губернатору Глебу Никитину с просьбой временно закрыть и приостановить их работу из-за новых коронавирусных ограничений.

Такая мера со стороны кинотеатров связана с новыми дополнениями в указ губернатора Нижегородской области, которые были внесены в среду, 16 июня 2021 года. Теперь, согласно нововведениям, посетить кинозал смогут посетители предоставив оригинал (qr-кода с ЕПГУ) одного из следующих документов:

· сертификат профилактической прививки от COVID-19;

· отрицательный результата ПЦР-тестирования на COVID-19 (действителен три дня)

· результат исследования на наличие антител к COVID-19 (действителен 60 дней)

· «универсальный документа посетителя мероприятий» (находится в разработке); для детей младше 18 лет нужен экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (действителен три дня).

Так, как уже сообщалось ранее, последний год все кинотеатры региона работают себе в убыток: продают не более 60% билетов от общей вместимости зала, а также обеспечивают дистанцию в 1,5 метра между зрителями по правилам Роспотребнадзора. Новое требование, по их прогнозам, окончательно нанесет удар по деятельности нижегородских кинотеатров - приведет к полному отсутствию посетителей и еще большему падению выручки.

- Кинопрокатная деятельность это не та сфера услуг, ради которой все начнут массово вакцинироваться. В попытке навязать населению массовую вакцинацию мы можем убить киноиндустрию, как таковую. Отдельно хотелось бы отметить, что требование о наличии у посетителей документов, предусмотренных п.20 Указа №27, действует только в Нижегородской области, которая никогда не являлась и не является лидером по заболеваемости коронавирусом, - подчеркивается в письме к губернатору Нижегородской области.

Официальное письмо губернатору подписали представители 18 заведений – в том числе шесть кинотеатров сети «Империя грез», четыре - «Люмен», «Синема Парк», «Россия», «Романов Синема» в Нижнем Новогороде, а также «Рояль» в Дзержинске.

Напомним, что с 18 июня на массовые мероприятия в Нижегородской области будут пускать только при наличии медицинских справок. Глава региона Глеб Никитин внес новые изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Ограничения коснутся кинотеатров, театров, детских развлекательных центров и спортивных соревнований, а также любых мероприятий на свежем воздухе.