Жара +35 градусов ожидается в Нижегородской области 14 июля

35-градусная жара ожидается днем 14 июля в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Так, из-за сильной жары увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.

МЧС рекомендует соблюдать запрет на посещение лесов. Жителям не стоит жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не сжигать мусор около лесов и не разводить костры в лесах. Также не рекомендуется курить, бросать спички и окурки, не вытряхивать из курительных трубок горячую золу. А также не оставлять на лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор в солнечный день.

При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.

Напомним, что для того, чтобы пережить аномальную жару, врачи советуют увеличить ежедневную норму потребления воды, больше пить горячий чай, закрывать и зашторивать окна, а на улицу надевать светлую одежду. При купании необходимо соблюдать правила поведения на воде, а общее время пребывание на открытом солнце по возможности сократить.

Также, по прогнозу ожидается, что 30-градусная жара сменится похолоданием на этой неделе. Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде 12-18 июля.