Погода в Нижнем Новгороде 12-18 июля: 30-градусная жара сменится похолоданием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прогноз погоды на ближайшие семь дней вполне может порадовать нижегородцев, давно уставших от 30-градусной жары, а в особенности любителей свежести и дождя. Итак, рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде на новой рабочей неделе 12-18 июля.

В понедельник, 12 июля, воздух прогреется до +27 градусов. День будет ясный, осадков не ожидается. Максимальная скорость ветра, по данным Гисметео, не превысит 7 метров в секунду.

Практически те же условия синоптики прогнозируют и во вторник, 13 июля. День аналогично будет солнечным, но температура воздуха за окном повысится до +31. Скорость ветра незначительно возрастёт до 10 метров в секунду

Уже со среды, 14 июля, положение дел начнёт меняться: жара по-прежнему будет на уровне 30 градусов тепла, но небо затянется облаками. Хоть и осадки в среду ещё не прогнозируются.

Четверг, 15 июля, будет таким же, как и среда.

Самое веселье уготовано нижегородцам с пятницы, 16 июля: температура чуть снизится до +28 и город накроет гроза.

К субботе, 17 июля, ветер только усилится и ливни с грозой в том числе. В этот день выпадет наибольшее число осадков за неделю – 3,6 миллиметра, по данным Гисметео. Скорость ветра достигнет 10 метров в секунду, температура воздуха за бортом – снова 30 градусов тепла.

Затем в воскресенье, 18 июля, наступит максимальная передышка от жары. Температура воздуха опустится до +24 градусов, но в течение дня также пройдут и дожди.

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