Улицу Зои Космодемьянской в Нижнем Новгороде перекроют до 1 августа. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение по улице Зои Космодемьянской в Нижнем Новгороде временно ограничат в связи с капитальным ремонтом ливнёвок. Это касается участка дороги от улицы Аркадия Гайдара до улицы Стахановская, параллельно домам 7, 9, 11. Ограничение будет действовать с 06:00 14 июля до 23:59 31 июля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Специалисты центра предлагают объезд ремонтируемого участка по прилегающим улицам. А также призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Жителям Нижнего Новгорода предоставили схему изменённого дорожного движения.

Напомним, движение по улице Красносормовская ограничили до 17 июля.

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