Движение по улице Красносормовская ограничат до 17 июля. ФОТО: ЦОДД Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде ограничат движение по улице Красносормовская в связи с ремонтно-восстановительными работами на теплосетях. Ограничение начнёт действовать в 06:00 13 июля и продлится до 23:59 16 июля. Коснётся это участка улицы между домами 4Б и домом 5. Данными на этот счёт поделились в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, а также специалисты предоставили схему изменённого движения.

Объехать участок ремонта сотрудники департамента предлагают по улицам Планетная и Волжская. На месте будут установлены предупреждающие аншлаги для внимания водителей.

Специалисты ведомства призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, завтра, 13 июля, движение будет временно перекрыто на площади Минина и Пожарского.

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