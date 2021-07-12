Пробка на пересечении Акимова и Пролетарской сократилась в пять раз. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

После изменения режима работы светофора длина «пробки» на пересечении улиц Акимова и Пролетарской сократилась в пять раз. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Светофор модернизировали с помощью блоков связи. Теперь оператор сможет его переключать, исходя из ситуации на дороге, - пояснил Юрий Шалабаев.

По данным Центра организации дорожного движения, для основного потока автомобилей с Борского моста время было увеличено на 20 секунд. В результате, пропускная способность перекрестка выросла на 15%.

Если раньше в часы пик пропускная способность этого участка составляла 2050 автомобилей в час при потребности в 2300 автомобилей, то сейчас – 2 363 автомобиля в час. При этом средняя скорость движения выросла как минимум втрое, а максимальная длина очереди – сократилась в пять раз.