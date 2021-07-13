Жара +30…+32°С сохранится местами в Нижегородской области 14-18 июля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жара на уровне +30…+32 градусов Цельсия сохранится местами по Нижегородской области с 14 по 18 июля. Этими данными поделились в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Вследствие чего в регионе возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Подразумеваются природные пожары, распространение огня на населённые пункты, ЛЭП и линии связи. В том числе повышаются риски при перевозке опасных грузов, риски отключения электричества, нарушения в работе железнодорожного транспорта, роста числа аварий на маломерных судах.

В связи с неблагоприятными условиями погоды ГУ МЧС России по Нижегородской области обратилось к населению с рекомендациями:

- носите светлую дышащую одежду (желательно из хлопка) с головным убором:

- не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях;

- старайтесь бывать на улице только утром и вечером;

- помните, что после длительного пребывания на берегу резкое погружение в воду может привести к спазму дыхания или остановке сердца;

- соблюдайте правила пожарной безопасности! Не жгите мусор, не разжигайте костры в лесах, не бросайте горящие спички или окурки, не оставляйте пропитанные горючими веществами материалы в лесах, не оставляйте бутылки, стёкла и другой мусор на освещённых полянах.

Напомним, в Нижегородском регионе очень остро стоит вопрос гибели жителей на воде. Подобные трагедии случаются ежедневно и по нескольку раз. По вчерашним данным, с 1 июня 2021 года в регионе утонули 54 человека, среди них было 8 детей. Сейчас эта статистика уже возросла.

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