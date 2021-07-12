54 человека утонули в Нижегородской области с 1 июня 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 июня 2021 года в Нижегородской области утонуло уже 54 человека. Этими цифрами поделилось ГУ МЧС по региону. Кроме того, в числе погибших оказались восемь детей.

За такой короткий срок, меньше полутора месяца, это ужасающие числа. Страшнее только то, что случаи гибели на воде не прекращаются и стали практически ежедневными. Причём, казалось бы, в совершенно разных уголках Нижегородской области, в разных районах и водоёмах. Красной нитью сквозь все сообщения МЧС об утонувших тянутся слова: "тело было обнаружено в месте, не оборудованном для купания".

На момент только середины сегодняшнего дня, 12 июля, уже известно о трёх утонувших: двух взрослых и одной 7-летней девочке.

Мужчина 1963 года рождения утонул в озере "Силикатное" у дома 27 по проспекту Ленина в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Мужчина 1958 года рождения погиб на реке Волга у дома 15 по улице Набережная города Городец.

Девочка 2014 года рождения утонула в озере "Большое" в рабочем посёлке Мухтолово Ардатовского района Нижегородской области.

Обстоятельства гибели всех трёх человек устанавливаются. Их тела переданы полиции. Каждого из них нашли в месте, не оборудованном для купания.

ГУ МЧС России по Нижегородской области обращается к населению: купайтесь только на официально разрешённых пляжах и соблюдайте правила безопасного отдыха на водоёмах!

Эти правила ведомство привело ниже:

- не оставляйте детей без присмотра на пляже;

- не входите в воду нетрезвым;

- не ныряйте в незнакомых местах;

- не заплывайте за буйки;

- не выплывайте за судовой ход и не приближайтесь к судам;

- не устраивайте в воде игр, связанных с захватами;

- старайтесь не плавать на надувных матрацах или камерах;

- умейте правильно рассчитывать свои силы;

- водные мотоциклы – это транспортное средство, и "правила водного движения " для него обязательны.

Редакция "Комсомольской правды – Нижний Новгород" выражает соболезнования семьям и друзьям погибших.

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