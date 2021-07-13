У 524 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По последним данным на 13 июля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 524 жителя. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 130 947 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Из хороших новостей: 390 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 120 143 жителя региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалею, 28 человек с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 4 567.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последний месяц обороты заболеваемости значительно возросли.

Напомним, Глеб Никитин объявил, что Нижегородский регион вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.

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