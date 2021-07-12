Полиция проводит проверку фестиваля нудистов на берегу Волги на Бору

Нижегородская полиция проводит проверку фестиваля нудистов, прошедшего на берегу реки Волга в Борском районе региона 9 июля. Об этом "Комсомолке" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Правовая оценка будет дана действиям всех участников мероприятия.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 9 июля 2021 года к берегу Волги в городе Бор съехались любители разврата из разных регионов России.

На пляже они развернули большой шатёр, установили плакат с надписью "Оставь одежду, всяк сюда входящий" и подогнали газель, кузов которой предназначался для сексуальных утех. Самое интересное, что это увеселительное мероприятие рекламировалось в социальных сетях на протяжении месяца.

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