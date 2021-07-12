Любители сексуальных извращений устроили фестиваль на берегу Волги в Нижегородской области

Любители сексуальных извращений из разных городов устроили тематический фестиваль в Нижегородской области. Местом проведения мероприятия они выбрали берег Волги в Борском районе, сообщает программа «Кстати».

На пляже они развернули большой шатер, установили плакат с надписью «Оставь одежду, всяк сюда входящий» и подогнали газель, кузов которой предназначался для сексуальных утех.

«Мы специально уехали из города, чтобы никому не мешать, - рассказал журналистам организатор вечеринки Илья. - Я собрал друзей, которые хотят отдохнуть. Кто-то приехал из других городов. Мы не нарушаем никаких законов. Какой закон я нарушаю, если люди занимаются сексом в «Газели»?

Вместе с тем он подтвердил, что данное мероприятие – это слет любителей свингерства и БДСМ. Как выяснилось, мероприятие целый месяц активно рекламировалось в соцсетях.

В полиции обещали провести проверку по данному факту.