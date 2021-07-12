ПСО "Волонтёр-НН" просит добровольцев помочь найти тело 13-летнего подростка в реке в Балахне

Поисково-спасательный отряд "Волонтёр-НН" просит добровольцев присоединиться к поискам тела 13-летнего Антохова Артёма Андреевича в реке Теплушка города Балахна Нижегородской области. Отряд разместил запись о сборах поиска в своём сообществе ВКонтакте.

Сбор назначен на 19:00 сегодня, 12 июля. Координаты указаны следующие: 56.493374, 43.580081. Задача поисков: обследовать реку Теплушка в районе поиска БВП.

Представители поискового отряда в социальных сетях подчеркнули, что для дела особо требуются дайверы с полным комплектом для погружения и подводные охотники.

Откликнуться можно по телефонам: 8-903-198-70-59 (координатор Наталья Боярко), 8-910-981-16-91 (старший на месте Олег).

Напомним, сейчас в Нижегородском регионе очень остро стоит вопрос гибели жителей на воде. Подобные трагедии случаются ежедневно и по нескольку раз. С 1 июня 2021 года в регионе утонули 54 человека, среди них 8 детей.

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