Двое погибли при пожаре в Лукоянове 11 июля

Вчера, 11 июля, двое мужчин погибли при пожаре в Лукояновском районе Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 21:00. Горел частный дом на улице Пушкина, 95 в городе Лукоянове. Пожарные и спасатели выехали по адресу незамедлительно. Огонь был потушен на площади 30 квадратных метров. Но, к сожалению, спасти мужчин не удалось.

Тело одного погибшего было обнаружено в 21:20. Его личность устанавливается. Тело второго мужчины нашли в 22:06. Он был 1978 года рождения.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, сейчас в Нижегородском регионе очень остро стоит вопрос гибели жителей на воде. Подобные трагедии случаются ежедневно и по нескольку раз. С 1 июня 2021 года в регионе утонули 54 человека, среди них 8 детей.

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