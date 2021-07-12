Сбежавшую игуану разыскивают в Дзержинске

игуану Драго ищут в Дзержинске Фото: предоставлено героем публикации.

Выходные в одной из квартир на бульваре Космонавтов,17а в Дзержинске начались неспокойно – исчез любимый питомец игуана по кличке Драго. Владелец сразу же начал поиски и распространил информацию в соцсетях.

- Все так, Драго выбил оконную сетку и сбежал. Он раньше никогда не был на улице и боится людей. Сейчас ему около двух лети у него период гиперактивности. Вероятно, поэтому и убежал, - рассказал "Комсомолке хозяин питомца Сергей.

Размещая объявление в соцсетях, он указал и особую примету на случай, если в городе химиков обнаружится другая игуана - у Драго черная часть хвоста. Эту особенность видно и на фотографиях.

- Когда я вернулся домой и заметил пропажу, стал опрашивать людей. Позже мне сообщили, что игуану видел курьер у подъезда. Я связался с ним и из его рассказа понял, что Драго, вероятнее всего, забежал в подвал. В тот же день мы искали его часов 6, но безрезультатно. Сегодня продолжим поиски,- добавил Сергей.

Он также признался, что почти отчаялся найти животное и шансов все меньше. Есть вероятность, что игуану увидели и забрали работники коммунальных служб.

-Сам Драго выйти назад не мог – окошко, в которое он упал, находится слишком высоко. В подвале темно, а игуаны плохо видят в темноте. Есть маленькая щель, через которую он теоретически мог бы выбраться на улицу, но тогда его уже заметили бы на ближайшем дереве, - заметил дзержинец.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении этого экзотического животного, просят обращаться по телефону 8(904)0533310.