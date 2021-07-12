Коттеджный посёлок на 600 домов построят в Арзамасском районе. ФОТО: администрация Арзамасского района

В Арзамасском районе Нижегородской области построят коттеджный посёлок на 600 домов. 9 и 10 июля там отметили 92 года со дня основания района – тогда и подписали соглашение о строительстве. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

– Сегодня стартует уникальный для Арзамасского района проект по строительству жилого комплекса. Реализация этого проекта, безусловно, обеспечит интенсивное и активное развитие района. Также надеемся, что благодаря строительству коттеджного посёлка улучшится и демографическая ситуация в районе, – подчеркнул глава МСУ Арзамасского муниципального района Владимир Ершов.

Застройка будет обеспечена водоснабжением, канализацией, тепло- и электроснабжение, газом, радио- и телевещанием, телефонизацией. Самые высокие требования современного домостроения обеспечат продуманные проектные решения и технически совершенные инженерные системы.

Напомним, почти половина нижегородцев хочет уехать жить за город.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!