Коттеджный посёлок на 600 домов построят в Арзамасском районе. ФОТО: администрация Арзамасского района
В Арзамасском районе Нижегородской области построят коттеджный посёлок на 600 домов. 9 и 10 июля там отметили 92 года со дня основания района – тогда и подписали соглашение о строительстве. Об этом сообщила администрация муниципалитета.
– Сегодня стартует уникальный для Арзамасского района проект по строительству жилого комплекса. Реализация этого проекта, безусловно, обеспечит интенсивное и активное развитие района. Также надеемся, что благодаря строительству коттеджного посёлка улучшится и демографическая ситуация в районе, – подчеркнул глава МСУ Арзамасского муниципального района Владимир Ершов.
Застройка будет обеспечена водоснабжением, канализацией, тепло- и электроснабжение, газом, радио- и телевещанием, телефонизацией. Самые высокие требования современного домостроения обеспечат продуманные проектные решения и технически совершенные инженерные системы.
Напомним, почти половина нижегородцев хочет уехать жить за город.
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