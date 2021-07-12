Почти половина нижегородцев хочет жить за городом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти половина жителей Нижегородской области хочет жить за городом, будь то коттеджный посёлок или простая деревня. Таких желающих в регионе набралось 46,3 %, как сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на результаты соцопроса, проведённого в текущем месяце. Опрошены были жители как Нижнего Новгорода, так и районов области. Инициатором опроса был научно-исследовательский Институт проблем социального управления .

В том числе эксперты отметили, что желающих приобрести жильё в городских новостройках уменьшилось более чем в два раза за прошедшие два года. Раньше их было 26,4% , а теперь – 12,9%. 24% опрошенных заявили, что предпочтут дом в деревне. Прежде, в 2019 году, только 8,5% стремились уехать жить за город. Около 40% нижегородцев сейчас согласны переехать в квартиру-"вторичку".

– С одной стороны, люди хотят уединения загородной жизни, с другой – оказаться там, где есть вся необходимая инфраструктура, – высказал мнение директор института проблем социального управления Максим Лубяной.

Он также отметил, что на желания людей повлияла изоляция, длящаяся почти два года.

В ходе опроса выявили, что ипотеку готовы взять только 11,4% нижегородцев. Пару лет назад таких было 15,1%. На личные сбережения при покупке жилья раньше надеялось втрое больше, чем сейчас.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!