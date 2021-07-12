Сальмонеллы нашли в мясных полуфабрикатах нижегородского производства

В мясных полуфабрикатах из мяса птицы механической обвалки нижегородского производства обнаружили сальмонеллы. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского референтного центра.

Производителю выдали рекомендации по устранению нарушений.

Напомним, мы рассказывали, что продукция Городецкого и Павловского молочных заводов получила медали на международном конкурсе качества. Золотыми медалями был награждён ряд продуктов Городецкого производства, а серебряными медалями – продукты Павловского молочного завода.

СПРАВКА:

Сальмонеллезы – это широко распространённые пищевые заболевания животных и человека. У человека пищевые токсикоинфекции сопровождаются поражением желудочно-кишечного тракта и обезвоживанием организма. Загрязнённые пищевые продукты и сырьё, а также вода – основные источники и факторы передачи возбудителя.

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